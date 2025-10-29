高市早苗首相はアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に出席するため、30日から韓国を訪問する。首脳会議の議長を務める韓国の李在明大統領と同日中に会談する方向で調整しており、未来志向の日韓関係を安定的に発展させたい考えだ。11月1日まで滞在し、首脳会議に出席する中国の習近平国家主席との会談を模索。日中首脳会談が実現するかどうかも注目点だ。首脳会議は31日から11月1日まで韓国南東部慶州で開催される。21の