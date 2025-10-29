米ニューヨークに留学中の元AKB48で女優の岩田華怜（27）が29日、noteやインスタグラムのストーリーズを更新。これまで明かせなかったという“恐怖症”に悩まされていることを告白した。岩田は「実は私、とっても奇妙な恐怖症を持っているんです」と切り出し、「今までは、人によっては不愉快に捉えられてしまうのではないか、と思い、お話しすることを避けていたのですが、もしかしたら私と同じ症状を持つ人もいるかもしれないの