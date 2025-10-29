企業対抗大運動会岡山ドーム岡山・北区 普段交流の少ない社員同士の親睦を深めようと29日、岡山市で企業対抗の運動会が開かれました。 仲間と力を合わせて一生懸命に綱を引きます。岡山市北区の岡山ドームで開かれた「企業対抗大運動会」です。 岡山県内の5つの企業が初めて合同で企画したもので、社員ら約120人が参加しました。 職場の同僚や他の会社の人たちと汗を流し、親睦を深めてもら