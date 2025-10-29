公開手配された浅野均容疑者（大阪府警提供）大阪市西成区の集合住宅一室で6月、首や背中に刺し傷がある住人女性の遺体が見つかり、大阪府警は29日、殺人容疑で夫の自営業浅野均容疑者（59）の逮捕状を取り、公開手配したと発表した。容疑者は事件後に京都府のコンビニに立ち寄ったことが確認されて以降、行方が分からなくなっている。府警によると、容疑者は6月下旬、妻の由有子さん＝当時（52）＝の首や背中を刃物で刺し、殺