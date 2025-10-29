スカイドライブがジャパンモビリティショーで展示する、空飛ぶクルマの模型と自動改札機。右は福沢知浩CEO＝29日午前、東京都江東区の東京ビッグサイト空飛ぶクルマの開発を進めるスカイドライブ（愛知県豊田市）は29日、ジャパンモビリティショーの出展内容を報道公開した。実寸大の機体の模型と自動改札機を併せて展示し、改札機を通って乗り込む搭乗口を疑似体験できる。電車に乗るように利用する近未来をイメージしてもらう