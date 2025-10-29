韓国・ソウル、慶州、北朝鮮・平壌、軍事境界線、板門店【慶州共同】トランプ米大統領は29日、韓国南東部の慶州で李在明大統領と会談した。現在も休戦状態にある朝鮮戦争（1950〜53年）について「解決するため、できることを検討する」と述べ、終結に意欲を示した。韓国滞在中に模索していた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記との会談は「時期の調整がうまくいかなかった」とし、実現しない見通しだと明らかにした。トランプ氏は