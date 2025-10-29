¡Ö´ñÀ×¤ÎÆùµå¡×È¯¸«¡ª ¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Í¥³¥Á¥ã¥ó¤ÎÆùµå¤Ë¡Ä¡×¡½¡½¤¢¤ëÆü¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿°¦Ç­¤ÎÆùµå¼Ì¿¿¤¬¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò»ý¤ÄÇ­¤ÎÆùµå¤Ë¤Ï¡¢?¤¢¤ëÆ°Êª?¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤ÌÏÍÍ¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ñÀ×Åª¤ÊÆùµå¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦°ð¶õÊæ(¤¤¤Ê¡¦¤½¤é¤Û @ina_nanana)¤µ¤óÂð¤Î°¦Ç­¡Ö¥³¥ó¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°ð¶õÊæ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê¹ÆÆüÅöÆü¡£¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨²Ä°¦¤¤¤Î