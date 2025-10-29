記者会見するラグビー南アフリカ代表のエラスムス監督（左）ら＝28日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】ラグビーの南アフリカ代表は28日、日本代表とのテストマッチ（11月1日・ロンドン）の登録メンバーを発表し、FBコルビ（東京SG）、フッカーのマークス（東京ベイ）らリーグワンのチームに所属する7人が先発に名を連ねた。主将としてワールドカップ（W杯）2連覇に貢献したフランカーのコリシも先発する。2015年W杯で日本に