エスワティニ・ムババーネで取材に応じる台湾の梁洪昇大使＝6日（共同）アフリカで唯一、台湾と外交関係を維持するエスワティニ（旧スワジランド）に駐在する台湾の梁洪昇大使が29日までに、首都ムババーネで共同通信の取材に応じた。アフリカで影響力を増す中国にとり、エスワティニは「パズルの最後のピース」だと言及。台湾との関係を妨害するため、中国が「偽情報を駆使している」と批判した。エスワティニは人口約124万人