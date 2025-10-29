「1票の格差」訴訟の判決を受け、名古屋高裁金沢支部前で「違憲状態」などと書かれた紙を掲げる原告側の升永英俊弁護士（中央）ら＝29日午後「1票の格差」が最大3.13倍だった7月の参院選は憲法が求める投票価値の平等に反するとして、石川、富山、福井の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で、名古屋高裁金沢支部（大野和明裁判長）は29日、「違憲状態」と判断した。無効請求は棄却した。二つの弁護士グループが全