米実業家イーロン・マスク氏＝9月、米アリゾナ州フェニックス近郊（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米実業家イーロン・マスク氏は29日までに、インターネット上の百科事典「ウィキペディア」に対抗するサイト「グロッキペディア」を公開した。左派寄りと批判してきたウィキペディアに代わり、独自の情報基盤を構築する狙いとみられる。サイトは簡素な構成で英語のみ対応。約88万本の項目を掲載すると説明するが、作成手