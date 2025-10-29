JR西日本のロゴJR西日本は29日、利用者が少ない地方路線の2022〜24年度平均の収支を公表した。対象とした1キロ当たり1日平均乗客数（輸送密度）が2千人未満の19路線32区間全てで赤字だった。赤字総額は267億円。営業費用に対する運輸収入の割合を示す収支率は13.1％だった。人口減少で、収益確保が厳しい状況が浮き彫りになった。今回の発表では、乗客数が減少した赤穂線の播州赤穂―長船と呉線の三原―広の2路線2区間が追加さ