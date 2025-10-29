演歌歌手の藤あや子が27日に自身のアメブロを更新。10年ぶりに花火大会を訪れたことを報告した。この日、藤は「焼津の花火大会に行ってきました」と報告。「一日中雨の予報でしたが午後から虹も出たーーー！！しかもダブルレインボー」と天候に恵まれたことを明かし「いくら超晴れ女でもここまでとはびっくり」と驚いた様子でコメントした。続けて、美しい夕日や三日月が見られたことにも触れ「ありがたや〜」と感謝。10年ぶりだと