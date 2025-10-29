「心の綺麗な人にしか見えない子猫です」――そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。【話題のポスト】72.5万回表示、2.9万いいねの?心の綺麗な人にしか見えない子猫です?皆さんには、子猫の姿が見えるだろうか？3匹の猫と共に暮らすXユーザー・@Pukuri_catさんが2025年10月10日に投稿したのは、白い壁・フローリングの部屋で撮影した1枚。取材に応じた@Pukuri_catさんによると、先月、新しい首輪をつけた子猫のミクくん