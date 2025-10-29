OPPOは、最新のAndroidスマートフォン「OPPO Find X9」シリーズをグローバル向けに発表した。Hasselblad（ハッセルブラッド）と共同開発したカメラシステムや大容量バッテリー、最新チップセットを組み合わせ、より包括的で高品質な体験を提供するとしている。 OPPO Find X9シリーズは、11月上旬にグローバル市場で発売予定。日本での展開は現時点で明らかにされていない。 Find