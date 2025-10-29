俳優の山口智子さんは10月27日、自身のInstagramを更新。金髪ヘアの最新ショットを披露しました。【写真】山口智子の金髪ヘア「絵になりますね」山口さんは「阿寒湖の湖底の水流で、藻がダンスを踊るように転がることで、世界にたった一つの『マリモ』が形作られると聞いて感動！」とつづり、旅の情報誌『月刊旅色』11月号の撮影で訪れた北海道・阿寒湖での写真を10枚投稿。1枚目は、水槽に入った大きなマリモと笑顔のツーショット