巨大ハリケーン「メリッサ」がジャマイカに上陸し、これまでに少なくとも7人が死亡するなど大きな被害が出ています。【映像】巨大ハリケーンで荒れる海の様子ハリケーン「メリッサ」は28日午後、5段階中最も強いカテゴリー5の勢力を保ったままジャマイカに上陸しました。地元当局によりますと一時、風速約82mの猛烈な風が吹き荒れ、病院などの公共インフラに甚大な影響が出ているということです。また、大雨により多くの住宅