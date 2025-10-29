プロ野球・オリックスは29日、4選手との来季の契約を結ばないことを発表しました。今回発表されたのは、宇田川優希投手、小木田敦也投手、東山玲士投手、大里昂生選手の4選手。3投手はシーズン序盤に手術を受けており、リハビリに取り組む様子をSNSなどでも発信していました。さらに大里選手も今回、今後のケガを防ぐためにも右肩の手術を受けたことを明かしました。