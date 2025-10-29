落語家・林家たい平さんが自身のブログを更新。出身地・秩父名物の中華そば店を訪れたことを報告しました。 【写真を見る】【 林家たい平 】ふるさと秩父の名店で中華そば堪能「子供の頃から食べている唯一無二の味に元気をもらいました」仕事で埼玉県小川町を訪れたたい平さんは、「定峰峠を越えると秩父なので 久しぶりに峠越えして 秩父まで足を伸ばしました」と出身地である秩父へ向かったことを明かしました。