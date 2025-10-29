オリックスは２９日、宇田川優希投手、東山玲士投手、小木田敦也投手、大里昂生内野手の４人に来季支配下契約を結ばないことを通知したと発表した。宇田川は３月に、小木田は４月に、東山は５月に右肘のトミー・ジョン手術を受けており、大里は２８日に右肩の手術を受けており、いずれも育成契約が打診される見込み。