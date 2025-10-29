年金は社会保障制度の一つで、その中に家族を亡くした人が受け取れる遺族年金があります。 しかし、遺族年金は誰でももらえるわけではなく、受給するためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。本記事では、遺族年金の受給条件やもらえる具体的な金額について解説します。 「遺族年金」を受給できるのはどんな人？ 遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなった際に、その遺族が受け取