ＤＤＴ１１月３日両国国技館大会にノアのＡＭＡＫＵＳＡが参戦し、佐々木大輔（３９）とシングルマッチで激突することが２９日に発表された。同大会では当初、佐々木と男色ディーノのシングルマッチが予定されていた。しかしディーノが急性虫垂炎の手術後に発症した腹腔内膿瘍のため欠場することとなった。これを受けこの日、ディーノの代役としてＡＭＡＫＵＳＡが緊急参戦することが決定した。佐々木は２００５年１０月にプ