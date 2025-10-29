難病の「脊髄小脳変性症」を公表したモデル瀬戸あゆみ（32）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。入院を報告した。瀬戸はストーリーズで、入院を報告するとともに「実は、出産のときに帝王切開の合併症を引き起こしてまして、（それは投稿で確か書いたけど）その手術をしたまわりが炎症が起きやすくなってしまい、繰り返し繰り返し入院をしています」と説明。第1子出産後、年に2回ほどのペースで入院しているという。症状に