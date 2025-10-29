2025年10月17日、マラネッロ。フェラーリのスペシャル・プロジェクト・プログラムから誕生した最新のワンオフモデル、SC40が発表された。デザインを手がけたのはフラヴィオ・マンゾーニ率いるフェラーリ・スタイリング・センター。296 GTBのアーキテクチャー、シャシー、パワートレインを基盤とするミドシップ・リアエンジンのV6モデルである。ひとりの顧客のためにデザイン・製造される唯一無二の存在として、フェラーリのパーソ