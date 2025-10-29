日本ラグビー協会は２９日、「リポビタンＤツアー２０２５」で欧州遠征に参加する日本代表３８人を発表した。２５日にオーストラリア戦（１５●１９）を終えた日本は、日本時間２日未明に世界ランク１位の南アフリカ戦（ロンドン）を迎える。遠征には、早大３年のＦＢ矢粼由高が参加。大学生では唯一の選出となった。代表未キャップは１２人。フッカー陣は、豪州戦で先発した江良颯（東京ベイ）が離脱。５キャップで２