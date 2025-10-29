「東京ドラマアウォード2025」授賞式に、受賞した松坂桃李、奈緒 、角田晃広、杉咲花ら俳優陣、スタッフ陣が登壇。作品賞グランプリは、連続ドラマ部門「海に眠るダイヤモンド」、単発ドラマ部分「スロウトレイン」（ともにTBS系）が受賞。テレ東のドラマは、SNSでも大きな盛り上がりを見せた松本まりか主演「夫の家庭を壊すまで」が、作品賞・連続ドラマ部門の優秀賞を受賞した。【動画】最終回！杉咲花が余命わずかの「なぞの転