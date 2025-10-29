氷川きよし（48）が29日、都内で化粧品ブランド「iCell」の新CM発表会に出席した。同ブランドのアンバサダーに就任し、「自分が肌で感じていいなと思ったものを説得力をもって、たくさん方に知ってもらえたら」と意気込みを語った。化粧品ブランドのアンバサダーの就任。「20代の頃から、昔からやりたいと思っていたので、夢がひとつかなった。うれしい」とかみしめた。「永遠の美」を追求する同社の美容液を半年ほど前から使