歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】スカートの羽型クリップは長女・Cocomiさんが「買ってくれました！」「ちょっとサイズが大きい時に、めちゃくちゃ便利です！」工藤静香さんは「恐ろしく古いスカートだ！笑」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、パープルのトップスに、グレーのスカート、グレーのシューズのコーデで、工藤静香さん