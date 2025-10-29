京都市で開かれた島根県原子力安全顧問会議＝29日午前島根県は29日、中国電力が新規稼働を目指す島根原発3号機（松江市）について、専門家から意見を聴取する島根県原子力安全顧問会議を京都市で開いた。新規制基準に適合しているか確認する国の審査会合を巡り、中国電は審査の状況や津波対策など自然災害に関する項目について説明した。中国電は会議で、島根3号機の重要設備が設置される地盤について、地盤を変形させるような