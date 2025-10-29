私はミナ。夫のショウタと結婚して娘のココロ（2ヶ月）がいます。義両親は大ざっぱな性格で、無神経な言動を繰り返す人たち。娘を危険にさらしたくないので抗議したところ、「神経質すぎる」と言い返されてしまいました。ショウタまで義両親をかばうような態度でショックです。けれど私は心のどこかで義両親を軽蔑して見下していたのです。ショウタはそのことを私に指摘すると、怒って出て行ってしまいました。今までずっと穏やか