ソフトバンクは29日、ドラフト3位指名した大商大・鈴木豪太投手（22）に東大阪市内の同大キャンパス内で指名あいさつを行った。鈴木は同大入学後にサイドスローに転向した最速147キロ右腕。独特のフォームから投じられる浮き上がるような軌道の直球が武器とし、関西六大学の春季リーグで2日連続完投するタフさを見せた。福山龍太郎アマスカウトチーフは「球持ちの良さ、球の出所の見にくさ、制球力を評価させてもらった。あと