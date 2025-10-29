元SKE48でタレントの須田亜香里（33）が28日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」に出演。自分をどう呼ぶかで驚かせた。須田は「私、自分の一人称がオフのとき、“ワシ”。“ワシも”“ワシは”とか言っちゃうんですよ」と告白。「え!?」とレイザーラモンHGは思わず反応した。「最近は“ボクは”って言う女の子も増えてて、ボクっ娘って言われてる。なんでボクは許されるのに、ワシはこん