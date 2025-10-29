女優の南果歩（61）が29日、主演を務めたショートフィルム「日々をつなぐ」の上映イベントに出席した。再発乳がん患者の葛藤や、生きる力を見出していく過程を描く物語。南は9年前にステージ1の乳がんを宣告されており「オファーを受けて、シナリオを読む前から“これはやらねば”と思っていました。実体験と役柄がリンクするのはなかなかないこと。制作陣も私の経験をもとに依頼しているんだろうなと予想していましたので、や