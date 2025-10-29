フジテレビ系オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』(11月8日21:00〜)では、山田涼介が初出演で主演する。山田涼介山田が主演する「止まらなければ生きられないゲーム」は、主人公の徳永(山田)が、保証人になっていた友人の会社の倒産で逆恨みによる暴行を受け、妻のユノからも借金を背負ったままなら別れると言われるところから物語が始まる。そんな徳永のもとに、差出人不明の“だるまさんが転んだ”ゲームへ