● 多くの大人たちを虜にする腕時計。部品の精巧さや機能性の素晴らしさを理解すると、腕時計の世界がもっと楽しくなるだろう。そこでこの連載では、腕時計の初心者から長年のコレクターまで、知っておきたい腕時計の豆知識をクイズ形式でお届けする。カルティエの最上級腕時計コレクションの「CPCP」とはどんな言葉の略称?カルティエが1998年〜2008年の間生産していた、最上級の腕時計コレクション「CPCP」。アルファベットはある