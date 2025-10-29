藤井聡太王座に伊藤匠叡王が挑戦する第73期王座戦五番勝負（主催：日本経済新聞社、日本将棋連盟）は、両者２勝２敗で迎えた最終第５局が10月28日（火）に山梨県甲府市の「常盤ホテル」で行われました。対局の結果、相掛かりの中盤戦で抜け出した伊藤叡王が97手で勝利。会心の指し回しで大一番を制し、タイトル奪取に成功しました。○トッププロの相掛かり攻防戦勝った方が王座獲得という文字通りの大一番。振り駒で先手番を得た伊