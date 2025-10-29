【その他の画像・動画等を元記事で観る】Ta_2(鈴木達央)/ex OLDCODEX率いる音楽プロジェクト「SHINKIRO&Co.」(シンキロウ)が、2026年2月に東名阪クアトロサーキットツアーを開催。また、2026年1月にはシングル「インビジブル」の一般流通がスタートする。10月13日、品川インターシティホールにて開催された＜cantabile con anima＞にて、高らかに音楽活動再開を宣言したTa_2(鈴木達央)。矢継ぎ早に2026年2月に東名阪クアトロサ