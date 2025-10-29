連日激戦が続いているSMBC日本シリーズ2025をめぐり、SNSでは、アイドルグループ・HKT48の市村愛里さんによる「スタメン」予想が大きな注目を集めている。「え.....................え！！！！！？？！！？」2025年10月25日に開幕した日本シリーズ。初戦は阪神タイガースが制したが、26日の第2戦、28日の第3戦ではいずれもソフトバンクホークスが勝利。現在2勝1敗でホークスが優勢に立っている。こうした中、SNSで注目を集めている