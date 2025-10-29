太平洋戦争中に、アメリカ軍によって撃沈された学童疎開船「対馬丸」の海上慰霊祭が来月、悪石島沖で行われます。 学童疎開船「対馬丸」は1944年8月22日、沖縄から長崎へ向かう途中、鹿児島県十島村の悪石島沖でアメリカ軍の攻撃を受け沈没しました。 乗っていた1788人の8割にあたる1484人が死亡し、そのうちの784人が子どもでした。 生存者や遺族らでつくる「対馬丸記念会」は来月11日、現在も対馬丸が海底に沈んでいる悪石島