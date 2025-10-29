巨人からドラフト６位で指名された浦和学院・藤井健翔内野手が２９日、同校で巨人の織田アマチュアスカウトチーフと担当の大場スカウトから指名あいさつを受けた。「ドラフトが終わってほっとした部分があったので、疲れが一気に来た１週間だった。新しい舞台でプレーできるので、より一層練習にも身が入りましたし、もっともっとやっていかないといけないなという気持ちになりました」と語った。１８１センチ、９６キロの恵ま