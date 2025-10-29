◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。ＷＳ初登板は２３年９月の右肘手術後最長タイの６回０／３を投げて６安打４失点６三振もポストシーズン（ＰＳ）３度目の登板で