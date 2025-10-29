オリックスは２９日、大里昂生内野手に来季の支配下契約を結ばないことを通告したと発表した。１軍の全日程終了後に宮崎で行われていたフェニックス・リーグに参加し、打撃時に右肩を負傷。球団はこの日、２８日に東京都内の病院にて、右肩関節反復性脱臼に対しての関節鏡視下安定化手術を受けたと発表していた。大里は育成出身の４年目で、今季は４６試合に出場。右肩は東北福祉大時代にも痛めている箇所で、５月に同部分のコ