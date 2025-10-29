楽天の松井友飛投手（26）が29日、来季の選手契約を結ばない旨を通告され「今年ダメだったらという覚悟でやってきた。悔いなくやりきったという気持ちはありました」と語った。金沢学院大から21年ドラフト5位で入団し、通算27試合に登板。一番の思い出には24年6月1日のヤクルト戦でのプロ初勝利を挙げた。昨年1月には帰省中に故郷の石川県穴水町で能登半島地震で被災。「去年は自分自身もしんどかった。被災地の方々を勇気づけ