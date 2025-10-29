「ワールドシリーズ・第４戦、ドジャース２−６ブルージェイズ」（２８日、ロサンゼルス）ドジャースは逆転で敗れ、２勝２敗のタイに持ち込まれた。大谷翔平投手がワールドシリーズで初先発するも７回途中４失点で初黒星を喫した。打っても３打数ノーヒットに終わった。試合後、大谷は驚きの調整法を明かした。前夜、６時間３９分、延長１８回の死闘。球場を出たのは午前１時過ぎだったが、１時間後には自宅のベッドに入って