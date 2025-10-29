結婚すると性格がガラッと変わってしまう旦那さんもいるようです。よくあるのがモラハラ夫へと変わってしまうパターンです。モラハラ夫は自分の稼ぎを自慢したり、家事や育児をすべて奥さんに任せたりと、横柄な言動を繰り返すかなり厄介な存在。そんな旦那さんを見ていると、次第に気持ちも冷めていき、離婚を考えるようになりますよね。今回は、骨折したモラハラ夫を妻が見捨てた話をご紹介いたします。骨折した夫を見放して離婚