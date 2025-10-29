声優の和氣あず未が29日までに、自身のSNSを更新。長女の心臓移植にともなう活動制限の解除について説明した。和氣は7月、所属事務所の公式サイトを通じて、長女が難病の「拡張型心筋症」の可能性が高いと診断され、心臓移植の待機をすることになったことを報告。これにともない、子どもの治療に専念するため、活動を大幅に制限するとしていた。今回、インスタグラムのストーリーズで「以前お仕事を大幅制限すると事務所のHPで発表