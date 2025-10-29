「先延ばしグセ」を克服する3つのヒントを紹介します（写真：Ushico／PIXTA）物事を「先延ばし」にしていると、常に不快な感情に付きまとわれます。著述家のニルス・ソルツゲバー氏は、そうした不快さから逃れるために、さまざまな科学的根拠により、自分の「先延ばしグセ」を克服したといいます。やるべきことを始められない心理を探れば、その解決方法も見えてきます。あなたが先延ばしにしてしまう「理由」はなんでしょうか？『