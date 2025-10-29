乃木坂46が11月26日にリリースする40thシングル『ビリヤニ』CDジャケットのアートワークが公開された。 （関連：【画像あり】乃木坂46、“ホリデーギフト”がコンセプトの40thシングル『ビリヤニ』アートワーク） アートワークのコンセプトは“ホリデーギフト”。たくさんのプレゼントボックスに囲まれながら、想いが届くようにとギフトの準備をするメンバーの