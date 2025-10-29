ゼンリン [東証Ｐ] が10月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は3.8億円の黒字(前年同期は3.4億円の赤字)に浮上し、通期計画の44億円に対する進捗率は8.8％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比6.2％減の40.1億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益