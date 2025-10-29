O.stoneは11月1日、同社の運営する家庭向けハウスクリーニングサービス「おそうじ改革」による、冬の快適な空気環境を守るべく季節の変わり目専用「夏じまい 秋冬エアコン徹底洗浄プラン」の提供を開始する。●多くの家庭でフィルター清掃のみで内部洗浄をしていないエアコン内部にたまったカビやホコリを放置したまま暖房を使い始めてしまうと、室内の空気が汚染されて子どもの健康被害などにつながってしまう。これは、多